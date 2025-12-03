Lanzan explosivo en casa del alcalde de Carabayllo: ataque sería represalia por recuperar espacios públicos

Pablo Mendoza manifestó que este atentado podría estar relacionado con su gestión para recuperar espacios públicos en el mercado La Cumbre.

Poco después de la medianoche, en la cuadra 2 del pasaje Sánchez Cerro, en Carabayllo, dos sujetos a bordo de una motocicleta lanzaron un artefacto explosivo a solo un metro de la vivienda del alcalde Pablo Mendoza. Minutos después, personal de la UDEX llegó para retirar y asegurar el explosivo.

El alcalde Mendoza manifestó que este atentado podría estar relacionado con su gestión para recuperar espacios públicos en el mercado La Cumbre. Recordó que días antes se frustró un intento de invasión cerca de una comisaría, donde sujetos en motocicleta mostraron armas de fuego a modo de advertencia.

AMENAZAS

La autoridad distrital también reveló que una segunda hipótesis apunta a amenazas recientes contra su yerno, Mariano Cerrón, con quien convive. Señaló que Cerrón recibió mensajes extorsivos por WhatsApp en los que le exigían dinero y amenazaban a su familia. Aunque evitó dar detalles por ser un caso en investigación, confirmó que ya han tomado medidas de seguridad para protegerlo.

Mendoza negó rotundamente cualquier vínculo con organizaciones criminales, luego de que la Fiscalía lo señalara por presuntos contratos con empresas relacionadas a Adam Lucano Cotrina, alias “Jorobado”. Afirmó que no brindará más declaraciones para no interferir en las indagaciones.