Susana Saldaña piden al municipio de Lima retirar ambulantes de Av. Aviación

La Municipalidad de La Victoria, en coordinación con la Policía Nacional, llevó a cabo un operativo de recuperación de espacios públicos y reordenamiento en la zona de Gamarra, específicamente en el Damero C, un área invadida por ambulantes y altamente concurrida por compradores que acuden en busca de alimentos.

Susana Saldaña, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, señaló que aún está pendiente la recuperación de la avenida Aviación, una de las entradas principales al emporio comercial.

“Hemos pedido a la Municipalidad de Lima que apoye a la Policía y a la Municipalidad de La Victoria en la recuperación de estos espacios; hasta el momento, no se ha logrado concretar”, indicó.

La representante precisó que la mayoría de los accesos al emporio comercial se encuentran liberados y controlados por personal del Ejército, la Policía y la Municipalidad de La Victoria.

“No se permite el ingreso de ambulantes al Damero C, y también se cuida que esta zona se mantenga despejada”, aseguró, destacando que los accesos como Humboldt con Parinacochas también están libres.

DAMEROS ‘A’ Y ‘B’ LIBERADOS EN SU TOTALIDAD

Saldaña añadió que los Damero B y A también están completamente liberados, con el objetivo de garantizar que las personas que visiten el emporio comercial durante las fiestas de fin de año puedan realizar sus compras con seguridad.