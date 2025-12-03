Capturan a alias "El Farmacéutico": Ladrón era el terror de las boticas en SJL y El Agustino

Agentes del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú y el Serenazgo detuvieron a alias "El Farmacéutico", un delincuente que asaltaba a las boticas de los distritos de San Juan de Lurigancho (SJL) y El Agustino.

El criminal, identificado como Jhonatan Rodríguez Puma, aprovechaba un descuido de los trabajadores de las farmacias para robar productos de dichos establecimientos y huir corriendo con rumbo desconocido.

FUE PUESTO EN LIBERTAD

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el gerente de seguridad ciudadana de El Agustino, Jorge Nieves Vela, informó que, lamentablemente, el delincuente fue puesto en libertad a las pocas horas y actualmente camina libre por las calles, pese a que cuenta con requisitoria.

"Tiene antecedentes, tiene dos requisitorias. Acá los operadores de justicia tienen que hacer un trabajo importante (...) este tipo de personas no pueden estar libres en las calles", cuestionó.