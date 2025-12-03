El Agustino: investigan presunta red criminal de policías que tramitaban permisos irregulares

Cinco integrantes de la Policía Nacional del Perú, entre ellos un mayor que también ejercía como comisario de la dependencia de Villahermosa, fueron intervenidos por presuntamente integrar un esquema irregular que facilitaba que varios suboficiales faltaran a su servicio para realizar trabajos particulares. De acuerdo con la información proporcionada por la institución, los implicados habrían actuado de manera coordinada durante gran parte del año para sostener este sistema.

Investigación por presunta organización criminal dentro de la PNP

Según explicó el general PNP Luis Lira, la División de Investigación de Corrupción de Funcionarios (Dicocor) detectó que el comisario no solo habría permitido que los subalternos abandonaran sus funciones, sino que también habría recibido beneficios económicos por ello. Esta hipótesis, que aún se encuentra en investigación, motivó que el caso sea tratado bajo el marco de una presunta organización criminal debido al nivel de concertación entre los involucrados.

La autoridad policial señaló que los suboficiales intervenidos no cumplían con sus turnos de trabajo porque se dedicaban a actividades privadas con fines personales, una práctica sostenida aparentemente desde febrero de este año. Además, dos comandantes de guardia habrían contribuido a que las ausencias se mantuvieran sin reportes oficiales, facilitando así el funcionamiento de la red.

El general Lira indicó que la PNP mantiene una política de “tolerancia cero” frente a actos de corrupción dentro de la institución y en los servicios públicos. Por ello, la intervención se realizó de manera inmediata una vez que se confirmó la existencia de conductas irregulares. Las autoridades continúan recopilando información para determinar el alcance de los cobros presuntamente efectuados y la responsabilidad individual de cada efectivo.