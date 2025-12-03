Asociación Peruana de Empresarios de la Belleza: Extorsiones en el rubro han aumentado

La dueña de un salón de belleza en el Callao vive días de terror debido a constantes amenazas de extorsionadores que le exigen el pago de 2 mil soles para no atentar contra su vida y la de sus trabajadores. Una amiga cercana relató que la empresaria, conocida por su esfuerzo y 20 años de trabajo, es madre soltera y ha sacado adelante a sus hijos sola. Sin embargo, la situación ha empeorado su delicado estado de salud. “La enfermedad ha vuelto a revertirse por la preocupación”, lamentó.

La mujer enfrenta una dura batalla contra el cáncer, enfermedad que le fue diagnosticada hace siete meses. Tras recibir tratamiento, su salud había mostrado mejoría, pero las amenazas hicieron que regresara a un estado crítico. En un audio enviado por los delincuentes, se escucha cómo exigen ingresar a la galería donde se ubica el negocio, advirtiendo que atentarán contra todos si no reciben la colaboración exigida. “Yo sé dónde viven, yo sé dónde paran”, se oye en el mensaje intimidante.

ESTADO DELICADO

La gravedad de la situación no solo compromete la seguridad de la empresaria y sus trabajadores, sino que pone en riesgo su propia vida. Su familia informó que la pequeña empresaria ha recaído severamente, no come desde hace tres días y se encuentra en estado delicado. Incluso, la persona encargada de cuidar el negocio decidió abandonarlo por temor a los extorsionadores.

Según la Asociación Peruana de Empresarios de la Belleza, este tipo de delitos se ha incrementado en el sector. Su presidenta, Rebeca Antezana, señaló que los emprendedores se ven obligados a someterse a pagos extorsivos para poder sobrevivir.