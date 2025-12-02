San Borja: sujeto choca vehículo e intenta atropellar a conductor por reclamarle

Un incidente de tránsito en el cruce de la avenida Boulevard de Surco con San Borja Sur en San Borja casi termina en tragedia cuando un conductor intentó atropellar a un joven que lo reclamaba por haber chocado contra su vehículo detenido en el semáforo.

Según cámaras de seguridad, el vehículo rojo impactó de manera violenta contra el auto negro, que permanecía detenido por la luz roja. Tras el choque, el afectado salió de su unidad para constatar los daños y reclamar al responsable, pero este reaccionó de manera agresiva e intentó atropellarlo.

“El sujeto me saca 90 soles por la ventana y me dijo ‘tómalo, es lo que tengo’. El costo real del choque es mayor. Además, su vehículo olía a alcohol. Ya he hecho la denuncia y espero que la Fiscalía haga su trabajo”, declaró la víctima.

DENUNCIA EXTORSIÓN

Pero, el caso ha tomado un giro preocupante: la víctima afirmó que recibió mensajes de sujetos que, según él, se habrían hecho pasar por efectivos policiales, exigiéndole el pago de 500 soles para continuar con el trámite de su denuncia. “Me enviaron hasta la foto de la denuncia”, añadió.