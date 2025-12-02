Dos jóvenes “cuidan” tránsito en puente Fernando Belaúnde Terry ante ausencia policial

El intenso tráfico que se registra en el puente Fernando Belaúnde Terry, que conecta San Martín de Porres con el Callao, se ha convertido en un escenario caótico ante la notoria ausencia de policías de tránsito. En medio del desorden vehicular, dos sujetos han sido identificados por varios conductores como los improvisados “ordenadores” de la vía, quienes se ubican estratégicamente para dirigir el paso de vehículos y peatones.

Taxistas entrevistados por Panamericana Televisión coincidieron en que estas personas suelen aparecer en horas punta para dar fluidez al tránsito. Uno de ellos señaló que los jóvenes piden una propina por el “servicio” y que, en ocasiones, pueden mostrarse violentos cuando no reciben dinero, llegando incluso a lanzar piedras. Otro conductor, sin embargo, indicó que en su experiencia no han sido agresivos y que incluso actúan como un “reemplazo” momentáneo de la policía, aunque arriesgando su propia integridad.

Los vecinos también confirmaron la presencia frecuente de estos dos individuos. Una residente aseguró que ayudan a cruzar la avenida y que no causan problemas, detallando que antes eran más personas, pero ahora solo quedan dos. Otra vecina explicó que, pese al tráfico que puede demorar hasta media hora para cruzar, los jóvenes no roban ni agreden, aunque reconoció que padecen problemas de adicción.

SIN POLICÍAS EN LA ZONA

La situación pone en evidencia una preocupante carencia: una labor que debería estar a cargo del personal de tránsito de la Policía termina siendo asumida por dos ciudadanos que actúan por cuenta propia y esperan recibir una colaboración económica a cambio. Mientras algunos conductores los perciben como un riesgo, otros consideran que representan una ayuda temporal ante la falta de autoridad.