Proponen prefijo obligatorio para identificar llamadas de call centers

Desde el Congreso de la República se impulsa un proyecto de ley que pretende poner fin al constante acoso telefónico generado por call centers y sistemas automatizados. La propuesta, presentada por la congresista Diana González, de Avanza País, plantea que todas estas llamadas incluyan un prefijo numérico estandarizado que permita a la población identificar de inmediato si la comunicación proviene de una central telefónica. El objetivo —según la legisladora— es reducir el hostigamiento que afecta diariamente a millones de peruanos.

Varios congresistas se mostraron a favor de la iniciativa, argumentando que las insistentes llamadas vulneran la libertad y tranquilidad de los ciudadanos. El legislador Ernesto Bustamante, de Fuerza Popular, señaló que estas prácticas son invasivas y que muchas veces los números de origen se encuentran enmascarados, mientras que Milagros Jáuregui, de Renovación Popular, destacó que identificar el origen de las comunicaciones permitiría a los usuarios protegerse de contactos no deseados.

González aseguró que el proyecto no busca restringir la actividad comercial que se realiza vía telefónica, sino otorgar al usuario la capacidad de decidir con mayor claridad si responde o no a una llamada. Con el uso del prefijo, explicó, cada persona podrá distinguir fácilmente el origen de la comunicación y actuar en consecuencia, tal como muchos ya optan por ignorar números desconocidos.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

La propuesta también incorpora medidas especiales de protección para adultos mayores de 70 años. En estos casos, cualquier contrato u obtención de servicios vía telefónica deberá ser ratificado mediante firma física, con el fin de evitar engaños o compromisos adquiridos sin pleno consentimiento. El proyecto será evaluado en las próximas comisiones del Congreso.