SJL: caen presuntos extorsionadores con explosivos y manuscritos de cobro de cupos

La Brigada Especial contra el Crimen de San Juan de Lurigancho logró detener a tres presuntos integrantes de la banda criminal “Los Temibles del Este”, quienes portaban cuatro cartuchos de dinamita, chalecos de construcción civil y manuscritos vinculados al cobro de cupos en obras de la zona.

El general Manuel Lozada, jefe de la DIRNIC, informó que los detenidos fueron identificados como los hermanos Rony y Randy Fows Aguirre, y Lucho Solórzano Ramos, quienes cuentan con antecedentes por delitos contra el patrimonio. Uno de los hermanos Fows Aguirre había estado preso en dos ocasiones por robo agravado en el penal Castro Castro.

TRABAJO DE INTELIGENCIA

El operativo se concretó tras un trabajo de inteligencia que permitió ubicar la guarida de los delincuentes en el AAHH Santa María de Huachipa. Durante el seguimiento, se incautaron manuscritos, celulares y una gran cantidad de monedas que se presume serían producto de la extorsión a conductores y transeúntes, quienes eran obligados a pagar en una tranquera utilizada como falsa seguridad.

Las autoridades recordaron que hace pocos días un operador de aplanadora resultó herido en la avenida Flor de Amancaes, en El Rímac, durante un ataque perpetrado por sujetos vinculados a este tipo de bandas. Los detenidos, conocidos como “Randicito”, “Cabezón” y “Chino”, permanecerán bajo custodia mientras se realizan las diligencias de ley correspondientes.