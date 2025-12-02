MML declara en emergencia obras complementarias de la Vía Expresa Sur

La Municipalidad de Lima declaró en emergencia y de interés metropolitano la ejecución de obras complementarias en el proyecto de ampliación del servicio de movilidad urbana en la prolongación de la Vía Expresa Paseo de la República, intervención que abarca los distritos de Barranco, Santiago de Surco y San Juan de Miraflores.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, explicó que la medida busca acelerar trabajos pendientes necesarios para garantizar la operatividad del corredor vial. “La emergencia se ha aprobado para hacer algunos trabajos adicionales en la Vía Expresa Sur, que estuvo abandonada por 50 años. Nosotros hemos tomado la decisión de ponerla al servicio de la población”, señaló.

La decisión fue formalizada mediante la Ordenanza N.° 2790, publicada en el diario El Peruano. El dispositivo precisa que la emergencia responde a razones de orden público y a la necesidad de asegurar condiciones de seguridad para peatones y conductores, además de garantizar la continuidad de servicios públicos esenciales en la zona intervenida.

En septiembre pasado, la Municipalidad de Lima entregó cinco kilómetros de esta megaobra que busca interconectar el norte y el sur de la capital. No obstante, aún quedan trabajos cruciales por ejecutar. Según informó la comuna, el punto final del proyecto es la conexión de la Vía Expresa Sur con la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 11.

CONFERENCIA DE PRENSA

Entre los objetivos complementarios figura también unir la Panamericana Sur con la avenida Pedro Miota, vía que facilita el acceso al centro comercial Mall del Sur. La Municipalidad de Lima informó que en las próximas horas ofrecerá una conferencia de prensa para precisar el alcance de la declaración de emergencia, detallar las obras complementarias y aclarar si existe riesgo para peatones y vehículos mientras continúan los trabajos en la Vía Expresa Sur.