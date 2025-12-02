Precandidato Rafael Belaúnde es atacado a balazos en Cañete: esto es lo que se sabe del caso

La mañana de este martes, el precandidato presidencial Rafael Belaúnde Llosa, líder del partido Libertad Popular, fue víctima de un ataque armado cuando transitaba por una trocha cercana a un predio de su propiedad en el distrito de Cerro Azul, provincia de Cañete. Belaunde se salvó luego de que tres disparos impactaran frontalmente la camioneta en la que se desplazaba.

El ataque

Según la información preliminar, el atentado se produjo entre las 7:30 y 8:00 de la mañana. De acuerdo con el alcalde de Cerro Azul, José Luis Paín, Belaunde se encontraba en la parte posterior del terreno revisando avances de un proyecto inmobiliario cuando fue interceptado por sicarios a bordo de una motocicleta lineal.

Aunque una de las primeras hipótesis apuntaba a un posible conflicto por terrenos, debido a las actividades inmobiliarias del precandidato, el alcalde Paín descartó rotundamente esta versión. Hasta el lugar llegó el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, quien supervisó el trabajo de los peritos, la búsqueda de casquillos y otras diligencias en el predio de Belaunde.

Un atentado que revive temores

Pese a la gravedad del ataque, Rafael Belaunde resultó ileso. No obstante, el caso ha generado preocupación en el escenario político, evocando el asesinato del candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio, ocurrido en 2023 durante la campaña presidencial en Ecuador, un crimen atribuido al sicariato vinculado al crimen organizado.