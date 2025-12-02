Asesinato de Sergio Bolaños evidenciaría enfrentamiento entre 'Los Pulpos' y 'La Jauría'

Un hecho de sangre estremeció a Trujillo: 15 disparos acabaron con la vida de Sergio Bolaños Sarmiento, a solo dos cuadras de la vivienda del presidente interino José Jerí, en un ataque que dejó aterrados a vecinos de Breña y Jesús María.

Según reportes policiales, Bolaños tenía vínculos con la organización criminal Los Pulpos, y habría sido señalado por su principal rival, La Jauría, como responsable de la muerte de uno de sus miembros. Las investigaciones apuntan a que este asesinato forma parte de la guerra criminal que se desarrolla en el norte del país desde hace más de diez años.

Antecedentes de violencia

Bolaños ya había sido víctima de atentados previos: el 24 de noviembre de 2024, tras la muerte de Chato Oré en una balacera en Laredo, Trujillo, presuntamente orquestada por Los Claveles de la Cumbia. Bolaños fue intervenido ese año por tenencia ilegal de municiones. En agosto de 2025, su vivienda fue completamente destruida junto a otras 20 casas en un ataque perpetrado por la Nueva Jauría.

El conflicto entre La Jauría, originaria de Esperanza, y Los Pulpos, del distrito El Porvenir, se intensifica cada vez más, dejando un saldo de violencia que ahora se cobra otra vida en la avenida Brasil, uno de los sectores más concurridos de la ciudad.