SMP: transportistas de empresa “Estrella” operan con miedo tras ataque incendiario

A un día del violento ataque extorsivo que dejó dos unidades de la empresa “Estrella” completamente incendiadas en San Martín de Porres, los transportistas han vuelto a limitar sus operaciones. Un joven chofer relató que muchos de sus compañeros trabajan con temor, mientras otros han dejado de salir a manejar por la inseguridad. “Algunos salen con miedo y algunos no salen por sus familias… yo hoy día no he trabajado”, comentó, señalando además que la Policía aún no se ha acercado a brindarles información o apoyo.

El conductor, cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad, aseguró que incluso su familia le ha pedido suspender su labor. “A veces salgo rezando, con la preocupación de que no me pase nada… mi mamá no quiere que trabaje, pero tengo que seguir porque estoy estudiando”, relató. Su testimonio refleja el ambiente de angustia y vulnerabilidad que se vive entre los trabajadores tras el atentado.

Los buses de la empresa inician su recorrido en un punto remoto de la avenida Bertello, el mismo lugar donde, en agosto pasado, delincuentes atacaron una unidad de TransLima. Para otra transportista, que también pidió mantener su identidad en reserva, la presencia de bandas de extorsionadores en la zona es evidente. “La situación por la extorsión es muy difícil… hace poco balearon un carro de TransLima”, recordó.

PASAJEROS ATEMORIZADOS

El impacto también recae en los pasajeros, quienes señalaron que las unidades de la ruta 1134 no están circulando con regularidad, obligándolos a tomar otras líneas y gastar más dinero. Algunos reconocen que incluso sienten miedo al abordar un vehículo público. La extorsión, convertida ya en un problema transversal para la ciudadanía, continúa expandiéndose y cobrando la vida y la tranquilidad de personas inocentes.