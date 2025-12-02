Retiran bloques de concreto en la bajada de Armendáriz tras denuncia por señalización deficiente

La colocación de un muro de contención en la bajada de Armendáriz, en Miraflores, obligó a la empresa encargada de la obra a instalar hace más de un mes bloques de concreto divisorios que redujeron la vía y dificultaron el tránsito vehicular. Sin embargo, la señalización colocada no advertía con la debida anticipación el carril inhabilitado, lo que generó que numerosos conductores realizaran maniobras temerarias para incorporarse a los carriles habilitados en dirección a la Costa Verde.

Tras la denuncia realizada, la empresa inició este martes por la mañana el retiro de los bloques divisorios. Según informó Sergio Tapia, vocero de la Municipalidad de Lima, los trabajos del muro de contención “culminaron luego de mes y medio” y los bloquetes fueron colocados únicamente para permitir la intervención.

El funcionario detalló que la reconstrucción de la vereda tomará aproximadamente tres semanas, por lo que la zona debería quedar totalmente habilitada antes de fin de año. Asimismo, sostuvo que las labores de retiro del muro divisorio concluirán a más tardar este miércoles.

MUNICIPIO DE MIRAFLORES RESPONDE

Respecto a la falta de señalización adecuada, la Municipalidad de Miraflores responsabilizó a la empresa contratista y anunció que interpondrá sanciones. El vocero municipal confirmó esta medida. Los trabajos continuarán en la zona hasta completar la vereda, mientras las autoridades locales buscan garantizar la seguridad vial durante el proceso.