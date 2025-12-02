Cañete: Policía busca casquillos en escena del atentado contra precandidato Rafael Belaunde

Luego de que el precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, fuera víctima de un atentado en el distrito de Cerro Azul, en Cañete, la mañana de este martes, agentes de la Policía Nacional vienen realizando las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables.

Comandados por el general PNP Óscar Arriola, los efectivos llegaron a la zona para ejecutar las diligencias en el terreno que, según las autoridades, sería propiedad de la inmobiliaria vinculada a Rafael Belaunde.

De acuerdo con el testimonio del propio precandidato presidencial a la Policía, habría realizado hasta 10 disparos con su arma para repeler el ataque de los delincuentes que intentaron atentar contra su vida.

Tras varios minutos de búsqueda, la Policía halló dos casquillos de bala que pertenecerían al arma utilizada por Belaunde en defensa propia. No obstante, los agentes continúan inspeccionando el área en busca de más evidencias que permitan fortalecer la investigación.

Hasta el momento, Belaunde Llosa ha evitado brindar declaraciones a la prensa sobre el atentado. En paralelo, el alcalde de Cerro Azul puso a disposición todas las cámaras de videovigilancia de la zona para contribuir con la identificación de los atacantes.

IMÁGENES REVELAN EL IMPACTO DEL ATAQUE

En las imágenes difundidos en redes sociales durante las primeras horas del día, se observa al precandidato con el rostro ensangrentado y tres impactos de bala en el parabrisas del vehículo, directamente en la zona del conductor.