Jefe del IGP tras sismo de 4.6 en Lima y Callao: “Los simulacros están cumpliendo su función”

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, se pronunció por el sismo de 4.6 que sacudió Lima y Callao hoy, 2 de diciembre, alrededor de las 11 y 40 de la mañana.

“LOS SIMULACROS ESTÁN CUMPLIENDO SU FUNCIÓN”

El experto indicó que el movimiento no ha causado daño estructural a los inmuebles ni a las personas, solo ha generado una alarma general. Indicó que la reacción de la población fue acertada, ya que se observó en algunas cámaras de seguridad que trabajadores salían de sus centros de labores: “esperemos que siempre actuemos de esta manera. Los simulacros están cumpliendo su función”, señaló Tavera.

Añadió que, dado que el Perú es un país sísmico por excelencia, siempre tendremos actividad sísmica en el territorio peruano, sobre todo, la mayor frecuencia siempre la tendremos frente a la zona costera, advirtió.

MÁS DATOS SOBRE SISMO DE 4.6 EN CALLAO

Esta mañana, a las 11:41 AM, se registró un sismo de 4.6 cuyo epicentro se identificó a 56 kilómetros al sur oeste de Bellavista, en la provincia constitucional del Callao. La profundidad fue de 44 kilómetros con una intensidad de III-IV en Bellavista.

Se recomienda a la población actuar con tranquilidad frente a estos eventos, tener a la mano una mochila de emergencia y acudir hacia las zonas de seguridad ubicadas previamente en su vivienda o lugar de trabajo. Para mayor información sobre prevención y lo que debe contener su mochila ante emergencias puede ingresar al siguiente enlace.