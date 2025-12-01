Proponen que trabajadores bancarios no usen celulares durante su jornada laboral

Una nueva propuesta legislativa ha abierto debate en el Congreso de la República: la congresista Kathy Ugarte presentó un proyecto de ley que prohibiría a los trabajadores de entidades financieras —tanto bancos como cajas— utilizar teléfonos celulares dentro de los locales mientras brindan atención directa a los clientes. La medida busca evitar la filtración de información sensible que, según denuncias constantes, termina facilitando robos y extorsiones a usuarios que retiran grandes sumas de dinero.

En el Parlamento, la iniciativa ha recibido respaldo general, aunque varios legisladores consideran que no debería aprobarse mediante una ley. El congresista Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) afirmó que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) podría implementar esta restricción de forma inmediata sin necesidad de un debate legislativo. “La superintendencia lo puede hacer de un plumazo, no se necesita una ley para eso”, sostuvo.

Otros congresistas coincidieron en que la filtración de datos proviene desde el interior de las entidades financieras. José Cueto (Honor y Democracia) afirmó que la información sobre retiros importantes “normalmente sale dentro del banco”, por lo que apoyó que los trabajadores deban dejar sus celulares en casilleros antes de iniciar su jornada de atención. Sin embargo, también se advirtió que la medida no resolvería por completo el problema.

POSTURA DE RUTH LUQUE

La congresista Ruth Luque (Bloque Democrático) señaló que los delitos contra clientes bancarios no se limitan al uso de teléfonos dentro de las agencias, pues muchas víctimas son seguidas o extorsionadas desde fuera. “No es que se reduzca solo ese tema”, indicó. El proyecto también plantea la creación de un sistema de control que restrinja el uso de aplicaciones no laborales, permitiendo únicamente el acceso a plataformas internas de las entidades financieras.