SMP: transportistas exigen mayor seguridad amenazas del “Tren de los Vaticanos”

Un video difundido por los propios transportistas reveló una grave amenaza en San Martín de Porres: un extorsionador, con un cartucho de dinamita en la mano, advierte a los choferes de combis de la ruta San Diego–Pro que, si no pagan el cupo exigido, “explotarán la unidad con todo y conductor”. El sujeto asegura pertenecer al llamado “Tren de los Vaticanos”, una presunta banda criminal que estaría operando en esta zona del distrito.

Los trabajadores del transporte señalaron que el video fue dejado por un joven del barrio, conocido por haber estado preso recientemente, con la intención de que se viralizara y el mensaje intimidatorio se extendiera. Según denunciaron, los delincuentes exigen cinco soles por cada vehículo al día, lo que representa aproximadamente 150 soles diarios, considerando las 30 combis que cubren la ruta. Pese a ello, los choferes han decidido no detener sus operaciones.

Las amenazas no solo alcanzan a los transportistas. Vecinos y comerciantes de San Diego afirman que varios negocios también están siendo extorsionados, entre ellos una bodega, una vendedora de comida, la empresa de transporte Corazón de Jesús, la línea 9 y el servicio El Rápido. La situación se agrava debido a la casi nula presencia de policías y serenos en el paradero inicial, donde incluso el último fin de semana un hombre fue asesinado sin que hubiera reacción inmediata de las autoridades.

EXIGEN MAYOR SEGURIDAD

Los vecinos exigen medidas urgentes ante el incremento de la violencia, señalando que la zona permanece en penumbra y eso dificulta identificar a quienes merodean el sector durante la noche. “Pedimos seguridad antes de que cumplan su amenaza de explotar una combi”, manifestaron los transportistas, quienes esperan una intervención rápida de la Policía Nacional para frenar el avance de esta banda extorsiva.