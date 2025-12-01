Miraflores: colocan valla divisoria en Bajada Armendáriz

Los conductores que transitan por la Bajada Armendáriz, en Miraflores, se han visto sorprendidos en las últimas horas por la instalación de una valla divisoria colocada como parte de obras en ejecución. Se trata de un muro de concreto de aproximadamente metro y medio de altura que divide los carriles al ingreso del Circuito de Playas. La estructura modificó repentinamente la ruta habitual de los vehículos, generando confusión entre los choferes.

Un equipo de 24 Horas llegó a la zona para constatar la situación y comprobó que la obra no cuenta con señalización adecuada. En el recorrido se observó la ausencia de paneles preventivos, conos o anuncios visibles que adviertan la presencia del muro, lo que incrementa el riesgo de un accidente vehicular, especialmente durante la noche o en horas de alto tránsito.

Algunos conductores manifestaron que la colocación sorpresiva de esta valla puede generar maniobras peligrosas y exigieron que se implementen avisos claros y luces reflectivas que alerten a quienes circulan por esta vía rápida. Indicaron además que, debido al tipo de estructura instalada, un choque podría tener consecuencias graves.

NO HAY PRONUNCIAMIENTO

La obra ejecutada en la zona está a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de Emape. Sin embargo, hasta el cierre de este informe no hubo un pronunciamiento oficial de la comuna capitalina sobre los motivos de la instalación, el tiempo previsto de ejecución o las medidas de seguridad que se implementarán para evitar accidentes.