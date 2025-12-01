APRA y Acción Popular definen sus precandidatos presidenciales tras elecciones internas

Con el 100% de las actas procesadas, el Partido Aprista Peruano (APRA) eligió como su precandidato presidencial a Enrique Valderrama Peña, un abogado de 37 años, quien encabezó la Lista 7 junto a María Valdivia Acuña y Lucio Vásquez para la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente. La lista obtuvo cerca del 26% de los votos bajo la modalidad de “un militante, un voto”, superando a 14 competidores, incluidos líderes históricos del partido.

Valderrama agradeció a los militantes por su respaldo y destacó lo estrecho de la elección. "El margen ha sido de menos de 200 votos con el segundo lugar, Javier Velásquez, y de unos 400 con el tercer lugar, Jorge del Castillo. Ha sido una elección bastante apretada", señaló. Además, pidió el respaldo de sus rivales para la próxima campaña, asegurando reciprocidad en caso de otros resultados.

ACCIÓN POPULAR

Por su parte, Acción Popular también definió a su precandidato presidencial. Julio Chávez, abogado y exalcalde de San Martín de Porres, se convirtió en el precandidato más joven de la historia del partido, con 44 años, tras superar a Alfredo Barrenechea y Víctor Andrés García Belaúnde en la consulta interna. Chávez obtuvo aproximadamente 49% de los votos a nivel nacional, ganando en 16 de las 26 regiones donde se realizaron elecciones.

El domingo pasado, los militantes de Acción Popular y de 36 otras agrupaciones eligieron además a los delegados que participarán en la Asamblea Electiva del 7 de diciembre, consolidando formalmente a los precandidatos.