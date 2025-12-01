Asesinan a presunto integrante de 'Los pulpos' en Jesús María: ya había sobrevivido a intentos de asesinato

Una cámara de seguridad de la Municipalidad de Jesús María captó el momento en que transeúntes huyeron despavoridos tras una ráfaga de disparos que terminó con la vida de Sergio Joel Bolaños Sarmiento, a las 8:10 p. m., en el cruce de la avenida Brasil con Jirón Canterac.

Según el Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, Bolaños tenía antecedentes policiales relacionados con minería ilegal y secuestro en Trujillo, además de contar con tenencia ilegal de armas. La víctima estaba siendo vigilada por desconocidos, quienes lo interceptaron cuando salía de un edificio cercano y disfrutaba de un helado. El ataque fue perpetrado por dos sujetos en moto que esperaban en la esquina.

¿VENGANZA?

El Coronel Víctor Revoredo, jefe de la División de Extorsiones de la Dirincri, indicó que Bolaños había sido víctima de un atentado en su vivienda el pasado mes de agosto y que el ataque podría estar vinculado a una venganza de la familia Valderrama por la muerte de un integrante de su grupo. Además, se sospecha de la participación de la organización criminal “La Nueva Jauría”.

Bolaños había estado recluido entre noviembre de 2024 y marzo de 2025 por tenencia ilegal de municiones. Tras recuperar su libertad, fue blanco de al menos dos intentos de asesinato, el último de ellos ocurrido este jueves. La Policía Nacional confirmó que este no fue un robo ni un asalto al azar, sino un ataque dirigido específicamente contra la víctima.