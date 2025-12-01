Denuncian que empresa de bus donde falleció hincha brasileño sigue operando

A 48 horas de la muerte de un turista brasileño en el Circuito de Playas de la Costa Verde, la empresa Sol Bus Transporte Turístico, propietaria de la marca Mira Bus, continúa operando con normalidad, según denunció Tito Alegría, presidente de Proturismo.

Alegría aseguró que unidades de la empresa siguen realizando tours por el centro histórico de Lima, pese a que el bus en el que viajaba el turista fallecido no contaba con la acreditación correspondiente para prestar el servicio. “Hoy por hoy, un Mira Bus está haciendo tours en el centro histórico a la hora que estamos haciendo esta entrevista”, indicó.

Por su parte, Luis Rivera, subdirector de fiscalización del transporte urbano, reconoció que la ruta utilizada por estos vehículos no es regulada ni fiscalizada de forma constante, aunque los paraderos autorizados sí reciben supervisión.

CASO NO ES AISLADO

Este no es un caso aislado. En junio de 2024, un bus panorámico de tres pisos quedó atrapado bajo el puente Villarán, causando contusiones leves a varias pasajeras del concurso Miss Teen Universal. En 2017, otro Mira Bus se volcó en el cerro San Cristóbal, dejando 10 personas fallecidas, tras detectarse que el vehículo había sido modificado para incrementar su capacidad, alterando su centro de gravedad.

A raíz de esos incidentes, en 2019 se promulgó el Decreto Supremo 026-2019, que exige que estos vehículos mantengan el motor en la parte posterior y el chasis original de fábrica, además de cumplir con sistemas de seguridad certificados. Sin embargo, Alegría denuncia que muchas empresas continúan operando al margen de estas normas.