Momento exacto de la tragedia: cámara registra accidente que provocó muerte de hinchas de Palmeiras

Nuevas imágenes obtenidas por cámaras de seguridad y por los propios pasajeros revelan con mayor detalle el trágico accidente que cobró la vida de Caue Brunelli Dezotti, médico urólogo e hincha del Palmeiras, ocurrido el último viernes en la Costa Verde. En los videos se aprecia cómo el bus panorámico de la empresa Sol Bus se aproxima peligrosamente a una estructura metálica ubicada antes del puente Bajada de Baños, mientras los turistas celebraban efusivamente el recorrido.

Las imágenes muestran a varios hinchas sentados sobre las barandas del segundo piso del vehículo. Aunque algunos logran reaccionar a tiempo y se agachan ante la cercanía del arco de metal, Dezotti —vestido con camiseta negra y gorra verde— no alcanza a hacerlo y termina golpeando violentamente la estructura. Su gorra cae sobre la vía, mientras su cuerpo queda colgando del costado del bus, desatando desesperación entre sus compañeros.

De acuerdo con las autoridades, el bus turístico no contaba con las especificaciones técnicas exigidas para este tipo de servicios. Además, medios brasileños informaron que el vehículo operaba sin licencia válida y que el conductor tenía el brevete vencido. Esta combinación de irregularidades, sumada a la imprudencia de algunos pasajeros, generó el escenario fatal que terminó con la muerte del hincha del Palmeiras.

TRASLADADO A BRASIL

El cuerpo de Caue Brunelli Dezotti, de 38 años, llegó la madrugada del sábado a la Morgue Central de Lima y fue retirado la noche del domingo para ser trasladado a su país natal Brasil. Su muerte ocurrió en la víspera de la final de la Copa Libertadores que Palmeiras disputó en Lima, y ha generado amplia cobertura en medios internacionales, que cuestionan la falta de control en los servicios turísticos informales en la capital peruana.