MML asumirá operación y mantenimiento de vías tras abandono de Rutas de Lima

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció que el Municipio Metropolitano se hará cargo, a partir de mañana, de la operación y mantenimiento de las vías gestionadas por la concesionaria Rutas de Lima, luego de que esta decidiera abandonar el servicio.

"Vamos a brindar los servicios adecuados sin cobrar ni un solo centavo y eso es un compromiso que se va a asumir con total claridad", afirmó el burgomaestre. Reggiardo precisó que, aunque el municipio asumirá los costos, se prevé trasladar posteriormente la cuenta de los gastos a la empresa concesionaria, tal como lo establece el contrato.

El alcalde detalló que se cubrirán los costos de mantenimiento, recojo de basura, señalización, grúas y ambulancias, asegurando que los usuarios no se vean afectados. Además, anunció la suspensión del cobro de peajes mientras continúen los procesos judiciales relacionados con el contrato.

DENUNCIA PENAL

Reggiardo señaló también que se evaluarán canales legales y una posible denuncia penal contra la concesionaria por abandonar las vías bajo su responsabilidad. En otro pronunciamiento, el alcalde se refirió a la política nacional, destacando que Rafael López Aliaga, su antecesor en la comuna, superó la valla electoral en las elecciones primarias del domingo pasado y ahora es oficial como precandidato presidencial de Renovación Popular.