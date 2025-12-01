Liberan a presunto cabecilla de Comando Vermelho que radicaba en Perú con DNI falso

Bruno de Souza Costa, señalado por las autoridades brasileñas como el presunto número uno del Comando Vermelho en el estado de Acre, fue dejado en libertad en Perú pese a su amplio prontuario criminal. Interpol lo describe como un individuo armado, peligroso y violento; sin embargo, permaneció en el país identificándose legalmente como un ciudadano peruano bajo el nombre de Kevin Mapis de Souza, gracias a un DNI tramitado de manera regular pero con documentos fraudulentos. Actualmente enfrenta solo un impedimento de salida por cinco meses.

De acuerdo con el comandante José Téllez Palacios, jefe de la Divincri Ucayali, el extranjero obtuvo una doble identidad utilizando una partida de nacimiento falsa emitida en la municipalidad de Massisea. Su situación salió a la luz tras ser encontrado cautivo luego de un presunto secuestro perpetrado por policías en actividad y otros implicados, uno de los cuales ya cumple prisión preventiva. La banda habría descubierto que el brasileño era requerido en su país y lo extorsionaba con 40 mil dólares para no denunciarlo.

La resolución del Reniec N.° 1093-2025 revela que el 31 de julio de 2023 se registró una partida de nacimiento con datos inventados, incluyendo una supuesta fecha de nacimiento en 2002 y una dirección en el caserío Putaya. Además, se hallaron certificados de estudios emitidos en Ucayali entre 2020 y 2022, así como declaraciones juradas presentadas por ciudadanos peruanos que avalaban su falsa identidad. Todos estos documentos sustentaron el trámite fraudulento del DNI.

ANULARON DNI Y ACTA DE NACIMIENTO

Ante las evidencias, el Reniec anuló tanto el DNI como el acta de nacimiento que lo originó, aunque hasta ahora no se ha confirmado si existen funcionarios sancionados por la irregular inscripción. La investigación apunta a que el acto fraudulento se gestó desde la propia municipalidad donde se asentó la partida falsa. Mientras tanto, el brasileño, considerado de alta peligrosidad, sigue en libertad dentro del territorio nacional bajo vigilancia y restricciones migratorias.