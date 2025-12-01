Empresa 'La Estrella' paraliza operaciones tras ataque en SMP

En plena oscuridad de la madrugada, dos sujetos a bordo de una motocicleta incendiaron dos buses de la empresa de transportes Estrella SAC en la avenida Bertello, en San Martín de Porres. Las unidades, estacionadas frente al paradero inicial de la línea, quedaron completamente calcinadas.

Al llegar a sus labores, los conductores quedaron impactados al ver los vehículos reducidos a chatarra. Según relataron, el ataque sería una represalia de extorsionadores contra transportistas que no están pagando los llamados cupos.

Amenazas previas

Horas antes del atentado, uno de los choferes habría recibido un mensaje amenazante atribuido a la banda “Canta Callao”. En el audio, una voz masculina advierte: “Tienes que alinearte, porque cuando bajes a Canta Callao Dominicos te partiremos”.

Los transportistas señalaron que pagan cupos a dos bandas criminales de la zona desde hace más de dos años. Los montos varían entre 15 y 20 soles diarios, aunque algunos llegan a pagar hasta 48 soles. En total —revelaron— se han llegado a contabilizar hasta 43 cupos diferentes. Ante el atentado y las continuas amenazas, la empresa Estrella SAC decidió suspender sus operaciones hasta que se garantice la seguridad de sus trabajadores y pasajeros.