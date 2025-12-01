Tras el lamentable fallecimiento de un hincha brasileño que subió a un bus turístico operado por Solbus Transporte Turístico E.I.R.L., es importante conocer cómo identificar un vehículo turístico seguro y confiable. Luis Rivera, subdirector de Fiscalización de la ATU, dio más detalles respecto a este tema.

ACREDITACIÓN Y CREDENCIALES

Según indicó, siguiendo las normativas y especificaciones técnicas, todo turista debe observar primero la acreditación y la credencial del vehículo, donde se encuentran datos importantes como información de la unidad y del conductor, año de fabricación, la vigencia, entre otros.

Otro punto importante según las entidades del Estado, es que en el bus se tengan implementos de seguridad obligatorios como cinturones de seguridad, extintores, botiquín y que la unidad se encuentre en buen estado general.

UNIDAD ENTRARÍA A ‘CHATARREO’

De acuerdo al funcionario, el mirabus donde ocurrió el fallecimiento del turista había perdido la acreditación por la antigüedad del vehículo, por lo que fue sancionado con una multa de 4 UIT, y se está solicitando que se ponga a disposición de la autoridad para ser trasladado al depósito de la ATU, posteriormente, se realizarán los procedimientos para que la unidad entre a chatarreo, añadió Rivera.

Por otro lado, el vocero de la ATU indicó que los operativos de fiscalización se realizan en diferentes puntos, sin embargo, no se controla todos los paraderos donde trascurre este vehículo, pero aseguró que los paraderos que sí son autorizados por la autoridad se fiscaliza este tipo de vehículos.