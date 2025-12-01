Recuperan histórica custodia de oro robada de la catedral de Huacho

La Policía Nacional logró recuperar una valiosa custodia de oro que fue robada hace más de 20 días de la Catedral de Huacho, en un operativo que permitió la captura de dos presuntos implicados en el delito. Hasta el momento, ambos detenidos vienen siendo investigados por su presunto vínculo con el robo de esta histórica pieza religiosa.

Según las primeras diligencias preliminares, los intervenidos pertenecerían a una banda criminal dedicada al robo agravado. Los presuntos delincuentes fueron identificados como Héctor Junior Orellana Ramón, de 19 años, y Eduardo Manuel Meléndez, de 26 años.

La Policía informó que ambos sujetos registran antecedentes desde el año 2022 por robo agravado y tráfico ilícito de drogas. Durante la intervención, los agentes incautaron drogas, un arma de fuego y municiones, elementos que habrían sido utilizados para cometer ilícitos en la zona.

HISTÓRICA RELIQUIA FUE ROBADA EL 5 DE NOVIEMBRE

La custodia, elaborada en oro y plata y considerada una reliquia de varios siglos de antigüedad, fue sustraída el pasado 5 de noviembre. Ese día, los delincuentes también se llevaron el dinero que se guardaba en su interior, generando preocupación en la comunidad religiosa y en las autoridades locales.