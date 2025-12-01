SJM: familiares de mototaxista asesinado señalan a policía como presunto responsable del hecho

La familia de Jean Paul Montes Jiménez, un mototaxista de 25 años, exige que se esclarezcan las circunstancias en las que perdió la vida durante una intervención policial en San Juan de Miraflores. Sus padres señalan que cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que el joven fue alcanzado por disparos mientras se encontraba junto a su moto, y cuestionan la actuación de los agentes involucrados.

Familia de mototaxista exige esclarecer intervención policial en San Juan de Miraflores

Walter Montes, padre de la víctima, relató que llegó a la escena minutos después del ataque y encontró a su hijo malherido. Afirmó que el impacto de bala ingresó por la espalda y que no obtuvo información clara por parte de los policías presentes. También indicó que halló en el lugar proyectiles con inscripciones de la Policía Nacional del Perú, los cuales considera un elemento clave para la investigación del caso.

La familia sostiene que Jean Paul no portaba ningún tipo de arma y que únicamente desarrollaba sus actividades como mototaxista y alquilaba algunas unidades en la zona. Además, remarcan que deja en la orfandad a tres menores, por lo que piden que las autoridades evalúen con urgencia la actuación de los agentes y accedan a brindarles el acompañamiento legal que necesitan, dado que no cuentan con recursos económicos suficientes.

Mientras esperan los resultados de las diligencias, los padres insisten en que todo el material registrado por las cámaras y los elementos recogidos en el lugar deben ser revisados para determinar responsabilidades. Recalcan que su principal pedido es conocer la verdad sobre cómo ocurrió la intervención en la que murió su hijo y que el proceso avance con transparencia.