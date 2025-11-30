Faltan 25 días para Navidad: Así luce Mesa Redonda llena de comerciantes y compradores

Falta menos de un mes para la celebración de la Navidad y la zona de Mesa Redonda luce abarrotada de compradores y comerciantes, reflejando el inicio de la campaña navideña con un ambiente caótico pero festivo, marcado por una gran afluencia de personas y la presencia persistente de comercio informal.

En estos días, miles de personas visitan a diario el emporio comercial en el Centro de Lima para adelantar sus compras, buscando adornos, juguetes y regalos a precios accesibles.

La cantidad de visitantes aumenta significativamente a medida que se acerca la fecha festiva, especialmente por las tardes y la noche.

Comercio Informal

El desorden y la informalidad persisten, con vendedores ambulantes ocupando veredas y calles adyacentes, complica el tránsito peatonal y vehicular, por lo que esta situación ha llevado a que la zona sea descrita como una "bomba de tiempo" en términos de seguridad.

Cabe señalar que, en Mesa Redonda los compradores pueden encontrar una amplia gama de artículos, desde tradicionales nacimientos hasta peluches de moda, juguetes, ropa de temporada y cientos de productos a precias para todos los bolsillos.