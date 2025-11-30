Choque de camioneta contra un camión deja un fallecido en la Carretera Central

Un trágico accidente se registró en el kilómetro 13 de la Carretera Central, donde un hombre perdió la vida luego de que su camioneta impactara contra un camión que se encontraba estacionado a un lado de la vía.

Las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Ate Vitarte captaron el momento del trágico accidente que enluta a toda una familia.

En las imágenes se observa que la camioneta, que circulaba por el carril izquierdo, realizó una maniobra repentina para pasar al carril derecho, terminando por colisionar violentamente con el vehículo estacionado.

Deja en la orfandad a dos niñas

El conductor fue identificado como Yonatan Huarcaya Galindo, quien perdió la vida dentro de su camioneta, mientras su copiloto, identificado como Wilfredo Simón Sánchez, resultó herido y fue trasladado de emergencia al Hospital de Ate Vitarte, donde permanece bajo observación. Hasta el lugar del accidente llegaron familiares de la víctima que deja en la orfandad a dos hijas.

En tanto, el conductor del camión identificado como Amancio Eudosio Paucar Hilario, fue trasladado a la comisaría del sector para someterse a los exámenes correspondientes y brindar su declaración. Las autoridades ya investigan las circunstancias que provocaron el fatal choque.