Extrabajador habría simulado reparto para robar equipos de instalación de internet en SMP

En el distrito de San Martín de Porres, el extrabajador de una empresa de servicios de internet robó productos valorizados en 100 mil soles. Cámaras de seguridad de la empresa captaron como el sujeto entró con total naturalidad, su nombre es David Contreras, quien realizó este robo calculado conociendo cada rincón del lugar.

Su ingreso al local con un camión no despertó sospechas, ya que parecía cumplir con una rutina de despachos.

Todo el robo fue captado por las cámaras

El ladrón tenía todo preparado, cajas listas para ser llevadas una por una, valorizadas en más de 100 mil soles entre equipos e implementos de instalación de Internet.

Cabe señalar que, las imágenes del robo no solo mostraron el traslado de las cajas hacia un camión de carga ajeno a la empresa, sino también la seguridad con la que el extrabajador ejecutaba cada uno de los movimientos.

Hasta el momento, los presuntos cómplices no han sido identificados. Contreras, en cambio, ya fue plenamente reconocido y su ubicación estaría siendo seguida de cerca, pues la empresa entregó toda la información sobre el lugar donde residirá y espera que se concrete la intervención.