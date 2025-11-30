Oro Azul: Perú es el primer exportador de arándanos en el mundo

Nuestro país es el primer exportador mundial de arándanos, consolidándose en esa posición durante varios años consecutivos. Este liderazgo se ha logrado gracias a una estrategia que aprovecha las condiciones climáticas del país, la implementación de tecnología y una inversión privada y pública que ha permitido aumentar la producción y exportar arándanos fuera de temporada para satisfacer la demanda internacional.

Perú se ha consolidado como el líder mundial en la exportación de arándanos, superando a otros países como Chile, México y Estados Unidos.

Propiedades para la salud de los arándanos

Este merito se debe a factores como las condiciones climáticas y geográficas que son muy favorables para la producción en nuestro país.

Comer arándanos sirve para mejorar la salud cardiovascular, prevenir infecciones urinarias y proteger la vista gracias a su alto contenido de antioxidantes, vitamina C y otros nutrientes.

También contribuyen a la salud cerebral, la digestión, el control del azúcar en sangre y la protección contra ciertos tipos de cáncer.

Cabe señalar que, en los últimos años, Perú ha exportado más de 135,000 toneladas entre mayo y septiembre, llegando a destinos como Estados Unidos, Países Bajos y China, según reportes recientes.