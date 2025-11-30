Aparecen nuevas imágenes de la trágica muerte del hincha de Palmeiras en Bus Turístico en Barranco

Aparecen nuevas imágenes de la tragedia de la muerte del hincha de Palmeiras en un Bus Turístico en Barranco, y del momento posterior en que los compañeros intentan auxiliarlo, mostrando la desesperación y el caos del momento.

El hincha fallecido era un ciudadano brasileño identificado como Caue Brunelli Dezotti, de 38 años, quien murió tras golpearse la cabeza contra un puente peatonal.

La víctima era un médico urólogo y llegó a Lima para la gran Final de la Copa Libertadores.

Algunos videos capturan al aficionado de pie en el segundo nivel del bus turístico, cuando celebraban con otros hinchas mientras el vehículo se desplazaba por la Costa Verde.

Otras imágenes desgarradoras muestran a los propios compañeros del hincha trasladándolo, con un fuerte golpe en la cabeza, hacia una ambulancia de la Policía Nacional que lo llevó a la Clínica Maisón de Santé en Chorrillos, pero todo esfuerzo fue en vano.

