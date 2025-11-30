Cae extranjero que operaba como falso delivery robando celulares en la avenida Arequipa

El robo de celulares en Lima es un problema de seguridad pública significativo, con más de 4,000 equipos reportados como robados diariamente en todo el país, según Osiptel.

Los distritos con mayor número de denuncias en Lima incluyen el Cercado de Lima, San Juan de Lurigancho, Callao, Miraflores y Surco.

Esta mañana en el Cercado de Lima agentes de la Policía Nacional lograron la captura de un extranjero que robaba teléfonos celulares bajo la modalidad del falso delivery,

El modus operandi era siempre el mismo. se hacía pasar por repartidor y merodeaba la avenida Arequipa como si fuera su autopista personal, siendo la zona de Arenales su punto de operaciones.

Sería integrante de “Los Rápidos del Centro”

En plena intersección de la avenida Arequipa con Mariano Carranza lograron detener la moto, pese a ello el sujeto quiso seguir, pero fue reducido en cuestión de segundos

Cabe señalar que, el detenido fue identificado como Jesús Acosta Céspedes, alias “El Chamo”, quien sería integrante de la organización criminal “Los Rápidos del Centro”.

El detenido ya se encuentra a disposición de la Dirincri, mientras tanto, el temor persiste ya que aún faltan capturar a otros miembros de la banda criminal que opera en la avenida Arequipa.