VES: capturan organización criminal que asaltaba negocios ubicados en distritos del sur de Lima

Tras paciente seguimiento, agentes de la Policía Nacional, a través del Departamento de Investigación Criminal de Villa El Salvador (VES), desarticularon una banda criminal dedicada al robo a mano armada.

El grupo, conformado por tres hombres y una mujer, asaltaba con gran violencia a dueños de negocios. Tras la denuncia de una de sus víctimas, se inició un trabajo de inteligencia que permitió esta intervención.

CHALECO POLICIAL

El coronel PNP Holger Obando, jefe de la Brigada Contra el Crimen de Lima Sur, dijo que el accionar del grupo se extendió a otros distritos. Se les decomiso dinero, tres pistolas, municiones, máscaras y un machete.

También incautaron un chaleco policial. Los detenidos cuentan con antecedentes por hurto y acoso sexual. Fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las diligencias.