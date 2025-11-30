Miraflores: varios hinchas del Flamengo sufrieron robo de sus celulares durante celebraciones

Tras presenciar la victoria por 1-0 ante el Palmeiras en el Estadio Monumental, cientos de hinchas del Flamengo se trasladaron anoche al distrito de Miraflores para celebrar que su club es el nuevo campeón de la Copa Libertadores.

El parque Kennedy y la conocida Calle de Las Pizzas fueron el punto de reunión de los seguidores del ‘Mengao’, que por horas bailaron, saltaron y se abrazaron celebrando un nuevo título, lo que fue aprovechado por los ladrones.

“Están robando teléfonos. Le ha pasado a un brasilero, a otra mujer por allá y a mi papá le robaron el teléfono. Mi papá anda con un bastón y le robaron en la calle de Las Pizzas, se lo sacaron de la chaqueta”, dijo un visitante chileno.

CONTINGENTE POLICIAL

“El que robó, yo lo pude ver claramente no era brasilero, era un ciudadano peruano. Se están aprovechando de la situación, de la euforia. […] No es para que venga otra persona a robar y menos si es peruano”, agregó el turista.

Anoche y durante la madrugada de hoy, un importante contingente policial y del personal de Serenazgo se mantuvo en dichos sectores, a fin de resguardar la integridad y seguridad de los ciudadanos brasileños, con información de RPP.