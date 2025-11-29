Asistencia masiva a Mesa Redonda por compras navideñas

A pocas semanas de celebrarse la Navidad, cientos de personas acudieron desde temprano a Mesa Redonda para iniciar la búsqueda de regalos y juguetes. La demanda ya comienza a incrementarse y los comerciantes señalan que, entre los productos más solicitados, destacan las muñecas K-pop, mochilas, gorras y figuras alusivas a personajes de temporada como el Grinch y los “toma todos”. Los precios varían, pero muchos compradores resaltan que aún se encuentran ofertas accesibles.

Las familias prefieren adelantar sus compras para evitar el alza de precios típica de diciembre. Algunos clientes señalaron que han destinado entre 200 y 300 soles para adquirir obsequios para sus sobrinos, nietos o hijos, mientras que otros acuden cada año para armar su presupuesto navideño. Incluso, hay quienes aseguran que este año gastarán más debido a la llegada de nuevos integrantes a la familia, por lo que revisan con detenimiento la variedad de juguetes antes de decidirse.

Sin embargo, no todo ha sido entusiasmo. Algunos compradores mostraron su molestia por las restricciones en los accesos al emporio comercial. Indicaron que las rejas instaladas en ciertas zonas dificultan el ingreso y la salida, especialmente cuando aparecen ambulantes y se generan aglomeraciones. Pese a ello, durante las primeras horas del día se pudo observar un flujo relativamente ordenado de personas.

AFLUENCIA DE PÚBLICO

Conforme avanza la mañana, el panorama cambia drásticamente debido a la mayor afluencia de público, lo que complica la circulación en las calles internas del emporio. Tanto comerciantes como compradores coinciden en que, si bien las ofertas y la variedad atraen a miles cada año, urge una mejor organización que permita realizar las compras navideñas con tranquilidad y seguridad.