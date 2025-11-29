Condenan a sujetos por filtrar y vender datos de Reniec por redes sociales

Luego de dos años de haber sido desarticulada la banda criminal conocida como “Zorrito Run Run”, la Fiscalía consiguió una sentencia de seis años y cinco meses de prisión efectiva contra dos integrantes implicados en la vulneración del sistema del RENIEC. Según la investigación, ambos sujetos comercializaban información personal de miles de ciudadanos a través de redes sociales y plataformas de mensajería.

La fiscal adjunta provincial especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro, Malena Ayala Gonzales, precisó que, además de la pena privativa de la libertad, se impuso una multa y el pago de una reparación civil de 75 mil soles a favor de la Procuraduría General del RENIEC. Los condenados, identificados como Luis R. y José A., actuaban en complicidad y uno de ellos aprovechó su formación como ingeniero informático con grado de magíster para ejecutar los ilícitos.

De acuerdo con la Fiscalía, uno de los responsables logró obtener protocolos de conexión conocidos como “Zapis”, que permiten la comunicación entre plataformas web y que integran información de diversas entidades públicas. Con ello, la organización accedía ilegalmente a datos sensibles como números telefónicos, familiares registrados, información de AFP e incluso datos completos del RENIEC. Ambos fueron detenidos durante un megaoperativo realizado en mayo de 2023 en Chorrillos y Villa María del Triunfo.

OPERABAN POR TELEGRAM

La información filtrada era comercializada a través de un grupo de Telegram que contaba con unos 300 participantes. Los usuarios accedían mediante un sistema de suscripción que ofrecía datos privados por 120 soles al mes o hasta 400 soles anuales. La Fiscalía destacó que esta sentencia marca un precedente en la lucha contra la ciberdelincuencia y el tráfico de información personal en el país.