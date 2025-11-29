Agente pastoral intentó ingresar chips y memoria al penal de Lurigancho

Como si se tratara de un objeto religioso camuflado entre sus pertenencias, un agente pastoral fue intervenido cuando intentaba ingresar al penal de Lurigancho llevando dos chips telefónicos y una memoria micro SD. Según el video registrado por agentes de seguridad, se trataba de un chip Movistar, uno Claro y una memoria de 2 GB encontrados dentro de su billetera junto a sus tarjetas.

El intervenido fue identificado como David Felipe Aguilar, miembro asociado a los Testigos de Jehová. En las imágenes, Aguilar indicó que no recordaba que portaba dichos dispositivos y sostuvo que su labor en el penal se limita a liderar un grupo de oración en el pabellón 18. “Hacemos reuniones para los que están en el penal con un grupo de internos”, señaló durante la intervención.

El hallazgo de estos objetos tecnológicos prohibidos forma parte de los constantes controles realizados por el INPE para evitar la entrada de equipos que podrían facilitar comunicaciones ilícitas desde el interior del penal. Ingresar estos elementos constituye una falta grave que puede derivar en una sanción penal para el responsable.

TRASLADO A PENAL DE JULIACA

Mientras tanto, en la región Puno, como parte de las acciones para reducir los altos niveles de hacinamiento, el INPE trasladó el pasado jueves 27 de noviembre a 26 internos del penal de Juliaca hacia el establecimiento penitenciario de Puno. El movimiento se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad y busca mejorar las condiciones de albergue, así como garantizar un adecuado tratamiento penitenciario orientado a la reinserción social.