Capturan a presuntos integrantes de red criminal en operativos en Ucayali y Nazca

Tras un operativo simultáneo ejecutado en Ucayali y Nazca, la Policía Nacional logró la captura de dos sujetos que presuntamente integraban la organización criminal conocida como “Los Pedófilos de Yarinacocha”. Las intervenciones se realizaron como parte de una investigación que se venía desarrollando desde semanas atrás, con el objetivo de desarticular esta red dedicada a delitos contra menores.

De acuerdo con la PNP, ambos casos se originaron gracias a las alertas emitidas por el sistema NECME de Estados Unidos y la comunicación constante con la División de Ciberdelincuencia, especializada en el rastreo de material de abuso sexual infantil. En Nazca se intervino a Carlos Montenegro, alias “El monstruo de Yarinacocha”, quien se encontraba prófugo pero venía siendo seguido por agentes. En paralelo fue detenido Sócrates Platón, conocido como “El monstruo de Callería”, investigado por la producción, consumo y comercialización de contenido ilícito.

Durante las acciones policiales se incautaron diversos dispositivos electrónicos que contenían material ilegal vinculado a la organización. De forma simultánea, personal de la DIVCPI ejecutó operativos en Pucallpa, donde se logró el rescate de una menor previamente identificada como víctima dentro del proceso investigativo.

OPERACIÓN CONJUNTA

La operación contó con el apoyo de la Comisaría de Yarinacocha, la USE Ucayali y las ONG Children International Rescue Foundation y Operation Underground Railroad (OUR). Gracias al trabajo conjunto, se consiguió detener a los presuntos implicados, rescatar a las víctimas y desarticular parte de esta estructura criminal. Las autoridades exigieron que todo el peso de la ley recaiga sobre quienes “mancillan la inocencia de los más vulnerables”.