¡Terror en avenida Faucett! pasajeros de bus casi son embestidos por locomotora

El miedo y la desesperación se apoderaron de los pasajeros de un bus de transporte público que quedó detenido sobre la vía férrea en plena avenida Sáenz Peña, en el Callao. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo varios usuarios intentaron salir como podían ante el sonido de una locomotora que se aproximaba. La angustia fue tal que un joven no dudó en escapar por la ventana para ponerse a salvo, mientras otros luchaban por abrirse paso entre la multitud.

En otro video, grabado por un conductor detenido en el tráfico, se observa cómo pasajeros de una cúster también bajan apresuradamente al ver el tren acercarse. Afortunadamente, el maquinista redujo la velocidad a tiempo, lo que permitió despejar la vía y evitar un accidente mayor. Vecinos señalan que este cruce, ubicado entre las avenidas Sayón y Elmer Faucett, es uno de los puntos donde más se invade la vía ferroviaria, incluso convertido en un paradero informal.

Las denuncias de los residentes apuntan a que la imprudencia es un problema recurrente. Indican que los conductores no respetan la señalización y que, pese a que el tren toca su bocina de advertencia, muchos intentan cruzar igual. Además, el sistema de tranqueras instalado para prevenir estos incidentes se encuentra deteriorado, oxidado y prácticamente abandonado por las autoridades, lo que incrementa el riesgo. Incluso motociclistas intentaron ganarle el paso a la locomotora pese a tenerla a pocos metros.

INCIDENTE EN EL AGUSTINO

Este escenario revive la preocupación por un accidente similar ocurrido hace un mes en El Agustino, donde un tren de carga embistió un bus de transporte público de la empresa Santo Cristo de Pachacamilla (línea 10E), dejando al menos 10 heridos y un vehículo seriamente dañado. Para los vecinos, la combinación de congestión vehicular, desorden y falta de control convierte estos cruces en zonas de peligro permanente.