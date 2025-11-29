ATU sanciona a empresa de bus turístico por muerte de hincha de Palmeiras

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció severas sanciones contra la empresa Solbus Transporte Turístico E.I.R.L., propietaria del bus turístico donde perdió la vida el hincha del Palmeiras Caue Brunelli Dezotti. En un comunicado, la entidad expresó sus condolencias y aclaró que, aunque la empresa es formal, la unidad utilizada no estaba habilitada para prestar servicios turísticos, por lo que se le impondrá una multa de S/21 400 (equivalente a cuatro UIT). Además, cuando culminen las pericias policiales, el vehículo será llevado a un depósito de la ATU, pues su antigüedad lo hace apto para ser chatarreado.

El comunicado también precisó que el conductor del bus, pese a contar con brevete, no estaba autorizado para realizar este tipo de transporte. Por ello, se le aplicará una multa adicional de S/2 675 y la unidad será inhabilitada de manera definitiva. Estas medidas se dieron a conocer mientras continuaban las diligencias preliminares por la muerte de Brunelli Dezotti, cuya caída e impacto contra un puente peatonal en la Costa Verde generaron conmoción horas antes de la final de la Copa Libertadores.

El jefe de la Región Policial Lima, general Enrique Felipe Monroy, explicó que el accidente ocurrió cuando el Mirabus avanzaba con dirección a Chorrillos. Según las primeras investigaciones, Brunelli, quien viajaba en el segundo nivel del vehículo, saltó de manera efusiva sin percatarse de la cercanía de un puente peatonal. El impacto le ocasionó un trauma severo que resultó fatal, pese a la rápida atención de serenos y el traslado en una ambulancia policial.

PALMEIRAS LAMENTÓ TRAGEDIA

La tragedia también fue lamentada por el club Palmeiras, que difundió un comunicado expresando su profundo pesar por la muerte del médico de 38 años. Brunelli, urólogo y cirujano robótico, había estado días antes recorriendo Cusco durante su visita al Perú. Su repentino fallecimiento ha generado conmoción tanto en la comunidad brasileña como en los aficionados que llegaron al país para la final continental.