Incautan más de 700 celulares y chips en megaoperativo en Las Malvinas

Han pasado tres semanas desde que entró en vigor la prohibición de vender chips en la vía pública y en locales no autorizados en todo el país; sin embargo, en la práctica, poco ha cambiado. Este viernes, un operativo policial llegó hasta Mesa Redonda, en la zona de Las Malvinas, donde se incautó una gran cantidad de chips y celulares cuya procedencia los comerciantes no pudieron justificar.

Según informó el general Javier Vela, jefe del Departamento de la Policía Fiscal, durante la intervención se decomisaron más de 700 equipos telefónicos y se detuvo a cinco personas por el presunto delito de receptación. Desde tempranas horas, un contingente policial tomó control del emporio comercial y revisó minuciosamente cada tienda dedicada a la venta de artículos tecnológicos.

Durante el operativo se descubrieron falsos techos y compartimentos ocultos donde los comerciantes escondían celulares con IMEI reportados como siniestrados. Las caletas fueron halladas en stands prefabricados, lo que confirmó la existencia de una red que intenta evadir los controles policiales.

INVESTIGACIONES EN CURSO

La Policía ha iniciado una investigación contra los detenidos, quienes serían parte de la cadena delictiva vinculada a la venta de celulares robados, robos al paso y extorsiones. Las autoridades reiteraron que la prohibición de vender chips en la vía pública se mantiene vigente y continuará la fiscalización para frenar este tipo de actividades ilícitas.