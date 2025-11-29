Caos en Lima por cierres de vías por final de la Libertadores y Juegos Bolivarianos

Lima vivió este sábado una jornada de caos debido al cierre de importantes avenidas por la final de la Conmebol Libertadores, los Juegos Bolivarianos y las obras programadas en la avenida Aviación con Miguel Grau. La Municipalidad de Lima ordenó bloquear los accesos hacia la plaza Grau, una medida que complicó seriamente el tránsito, especialmente para peatones y pacientes del Hospital 2 de Mayo que intentaban llegar a sus atenciones médicas.

Durante la mañana, se registraron escenas preocupantes en los alrededores del nosocomio. Algunos ciudadanos tuvieron que cargar a un adulto mayor para subirlo a una moto y sortear el cierre vehicular. Otros denunciaron que no se les permitió el uso de sillas de ruedas, obligándolos a buscar vías alternativas. Incluso, en medio de la emergencia, un motociclista solicitó autorización a un policía para circular en contra del sentido vehicular con el fin de trasladar a un paciente.

La falta de seguridad también fue evidente en la ruta de acceso hacia la estación Grau de la Línea 1 del Metro. Pasajeros señalaron que el desorden y la presencia de ambulantes dificultaban el paso. Mientras tanto, la ATU orientaba a los peatones sobre los desvíos implementados: de San Juan de Lurigancho hacia La Victoria por el jirón Lucanas y, en sentido contrario, por el jirón Huánuco. Asimismo, otro gran cierre se registró en la avenida Javier Prado con dirección al Estadio Monumental, donde ingresaron las delegaciones de Palmeiras y Flamengo, generando más congestión.

CIERRAN LA COSTA VERDE

Al sur de la ciudad, el distrito de Chorrillos también se vio afectado por el cierre de un tramo de la Costa Verde debido a la competencia de marcha atlética. Desde la playa Los Pavos hasta Agua Dulce se bloqueó el tránsito en dirección norte-sur, mientras la Policía dirigía desvíos. Este cierre se mantuvo hasta aproximadamente la 1 de la tarde. Con tantos eventos desarrollándose al mismo tiempo, el sábado se convirtió en un día deportivo que obligó a los limeños a tomar precauciones para evitar quedar atrapados en el caos vial.