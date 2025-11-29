¡Fiesta en Lima!: hinchas de Flamengo celebran título de la Copa Libertadores 2025

Los exteriores del Estadio Monumental, en Ate, se convirtieron en una verdadera fiesta tras la consagración de Flamengo como campeón de la Copa Libertadores 2025. Cientos de hinchas rojinegros celebraron el gol de Danilo, que dio el triunfo por 1-0 ante Palmeiras. Muchos fanáticos agradecieron la hospitalidad de los peruanos durante su visita y aseguraron que la celebración continuará en Brasil, donde el ‘Mengao’ es recibido como héroe.

Flamengo levantó el trofeo más importante del continente tras una final intensa disputada en el Monumental. El único tanto llegó a los 66 minutos con un potente cabezazo de Danilo, que desató la euforia tanto en el césped como en las tribunas. En distritos como Miraflores también se observaron grupos de simpatizantes cantando, ondeando banderas y celebrando el campeonato.

La jornada deportiva estuvo marcada por un inicio retrasado. Aunque la final estaba programada para las 4 de la tarde, el fuerte tráfico capitalino demoró la llegada del bus del Flamengo al estadio. Por ello, la Conmebol decidió iniciar el partido a las 4:15 p.m. La afición, que ya colmaba las tribunas, mantuvo el ambiente encendido mientras esperaba el arranque del encuentro.

FIESTA MONUMENTAL

Durante los 90 minutos, la casa de Universitario de Deportes quedó teñida de rojinegro y verde, con hinchas de ambos equipos alentando sin parar. El apoyo constante hizo que, por momentos, el coloso de Ate pareciera un estadio brasileño. Tras el pitazo final, la celebración se trasladó a las calles, donde la fiesta continuó hasta entrada la noche.