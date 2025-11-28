La Molina cierra parte de Av. Javier Prado desde esta media noche por final de la Copa Libertadores

La Municipalidad de La Molina anunció el cierre de la avenida Javier Prado Este desde la medianoche de este sábado, para permitir el libre tránsito de los hinchas que asistirán a la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental.

El cierre se mantendrá hasta el final del partido entre Palmeiras y Flamengo, previsto alrededor de las 7 p.m. Para minimizar el impacto vehicular, el municipio habilitó rutas alternas por las avenidas Separadora Industrial, Ingenieros, La Fontana y Universidad.

DESPLIEGUE POLICIAL

La Policía Nacional desplegará 1 600 efectivos de distintas unidades, incluyendo Escuadrón de Emergencia, División de Tránsito, UDEX, SUAT, Policía Canina y Migraciones.

Las acciones comprenden apoyo en tránsito, seguridad vial, patrullaje conjunto en zonas adyacentes al estadio, fiscalización de la venta de licor y control del estacionamiento en áreas prohibidas del distrito.