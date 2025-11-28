Miraflores: prohíben acceso de hinchas brasileños a Larcomar por exceso de aforo

Hinchas brasileños de Flamengo y Palmeiras, clubes que disputarán la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental mañana sábado, han tomado las calles de Miraflores, generando preocupación en las autoridades.

Según el reporte del municipio de Miraflores, alrededor de 15,000 visitantes se han desplegado por distintos puntos del distrito, entre ellos el parque Kennedy y Larcomar, dos zonas altamente concurridas por turistas extranjeros.

Ante ello, el municipio de Miraflores ha solicitado mayor presencia policial, ya que hasta el momento solo se han desplegado 150 efectivos. El objetivo principal es evitar disturbios y posibles enfrentamientos entre las hinchadas de ambos clubes.

Lo más preocupante para los vecinos de Miraflores es que numerosos hinchas vienen bebiendo licor en las principales calles, dejando basura en los alrededores e incluso realizando parrilladas; conductas que están prohibidas en el distrito y que pueden ser sancionadas con multas de más de 3 mil soles.

El municipio ha recalcado que todo el desplazamiento de los hinchas por las calles de Miraflores está siendo monitoreado mediante cámaras de seguridad con inteligencia artificial. Según el vocero municipal, Sergio Tapia, los rostros de los aficionados están siendo captados y registrados en el sistema del distrito.

“Estamos coordinando con todos los locales y comercios para restringir la venta de alcohol a las personas que circulan como transeúntes, (especialmente si son hinchas brasileños)”, indicó Tapia, recalcando que está prohibido beber licor en la vía pública.

PROHÍBEN ACCESO DE HINCHAS BRASILEÑOS A LARCOMAR

Ante estas conductas, el municipio de Miraflores dispuso restricción temporal al centro comercial Larcomar para los hinchas brasileños de Flamengo y Palmeiras, debido a la gran afluencia registrada en las últimas horas y exceder los límites de aforo el cual es 9600 personas.