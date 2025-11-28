24 Horas Edición Central

28/11/2025

José Jerí participó en encendido de árbol navideño en Plaza de Armas

El acto, programado para las 7:30 p.m., permitió a los asistentes tomarse fotos con el mandatario.



El presidente José Jerí y el alcalde Renzo Reggiardo inauguraron la temporada navideña en Lima con el encendido del árbol navideño en la Plaza Mayor, en una ceremonia que reunió a regidores, funcionarios municipales y numerosos ciudadanos.

El acto, programado para las 7:30 p.m., permitió a los asistentes tomarse fotos con el mandatario, creando un ambiente de celebración en el corazón histórico de la ciudad.

La municipalidad ha complementado la iluminación principal con un espectáculo visual que incluye figuras de ángeles, esferas navideñas y regalos gigantes en las calles aledañas.

Además, un castillo luminoso se ha convertido en el centro de atracción, transformando el Centro Histórico en un escenario festivo pensado para que las familias limeñas disfruten durante toda la temporada.


Temas Relacionados: ArbolJosé JeríLimaNavidadPlaza De Armas

También te puede interesar:

BANNER