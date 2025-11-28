José Jerí participó en encendido de árbol navideño en Plaza de Armas

El presidente José Jerí y el alcalde Renzo Reggiardo inauguraron la temporada navideña en Lima con el encendido del árbol navideño en la Plaza Mayor, en una ceremonia que reunió a regidores, funcionarios municipales y numerosos ciudadanos.

El acto, programado para las 7:30 p.m., permitió a los asistentes tomarse fotos con el mandatario, creando un ambiente de celebración en el corazón histórico de la ciudad.

La municipalidad ha complementado la iluminación principal con un espectáculo visual que incluye figuras de ángeles, esferas navideñas y regalos gigantes en las calles aledañas.

Además, un castillo luminoso se ha convertido en el centro de atracción, transformando el Centro Histórico en un escenario festivo pensado para que las familias limeñas disfruten durante toda la temporada.