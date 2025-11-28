Caos en Mesa Redonda pese a anuncio de cámaras de seguridad y control de aforo

A pocos días de la temporada navideña, Mesa Redonda enfrenta problemas de aglomeración y desorden, pese a que la Municipalidad de Lima anunció la instalación de 19 cámaras de seguridad con inteligencia artificial para controlar el aforo y garantizar la seguridad de los visitantes.

El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres, Mario Casaretto, precisó que las cámaras están operativas y que el sistema se activará una alerta roja cuando se alcance el 90% del aforo, equivalente a 35,853 personas en simultáneo. Sin embargo, empresarios y visitantes han reportado falta de señalización y personal de fiscalización, lo que genera confusión entre quienes ingresan y salen del emporio.

CUESTIONAN EFECTIVIDAD DEL SISTEMA

El presidente de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda, Román Nazario, cuestionó la efectividad del sistema: “El comandante Casaretto dijo que todo está señalizado, pero solo han colocado cuatro banners exhortando a mantener el aforo. No hay señalización de puntos de ingreso, salida ni horarios”, señaló.

A esto se suma el desorden de carretillas y mercadería, lo que complica aún más la circulación en el centro comercial. Además, la Municipalidad se ha negado a mostrar en tiempo real el funcionamiento de las cámaras, a pesar de haber sido solicitado durante dos días por los empresarios.